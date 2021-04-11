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Олимпиада
Федерико Фасио
№20
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 марта 1987 (34) года
Рост
195
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
42'
42'
42'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
20'
20'
20'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0
Сассуоло
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Рома
2 : 0
Фиорентина
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
2
Фиорентина
0
был в запасе
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
был в запасе