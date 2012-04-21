Жюльен Эскюде
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 авг. 1979 (41) год
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 23:30
Севилья
1 : 1
Леванте
20'
20'
20'
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 23:30
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
1
Леванте
1
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 35 тур
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:59
Севилья
3 : 0
Сарагоса
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
Расинг
0 : 3
Севилья
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 22:00
Спортинг
1 : 0
Севилья
71'
71'
71'
10.03.2012 10 марта 2012 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс -:-
Севилья
1 : 1
Атлетико
04.03.2012 04 марта 2012 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
Валенсия
1 : 2
Севилья
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
52'
52'
52'
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 23:30
Малага
2 : 1
Севилья
90'
90'
90'
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс -:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012 22 янв. 2012 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0
Эспаньол
0
был в запасе
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
62'
71'
62'
71'
62'
71'
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:00
62'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс -:-
Севилья
2 : 6
Реал
18.12.2011 18 дек. 2011 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2
Реал
6
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1
Севилья
0
был в запасе
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0
Севилья
1
был в запасе
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
25.10.2011 25 окт. 2011 вт 22:59
Севилья
2 : 2
Расинг
25.10.2011 25 окт. 2011 вт 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Расинг
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 22:59
Севилья
2 : 1
Спортинг
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур