Николай Кашевский
№6
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
5 окт. 1980 (40) лет
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 22:05
Ливерпуль
3 : 0
Гомель
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ливерпуль
3
Гомель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:00
Гомель
0 : 1
Ливерпуль
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гомель
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд