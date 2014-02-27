Владимир Аржанов
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Черноморец
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 нояб. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Лион
1 : 0
Черноморец
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
1
Черноморец
0
был в запасе
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Черноморец
0 : 0
Лион
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Черноморец
0
Лион
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала