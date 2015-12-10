Ян Тигорев
№28
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
10 марта 1984 (37) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Динамо
1
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
1
Виктория
0
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Рапид
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур