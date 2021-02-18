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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тарас Степаненко
№6
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 авг. 1989 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала