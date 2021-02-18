Тарас Степаненко
№6
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 авг. 1989 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала