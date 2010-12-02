Михаил Кополовец
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 янв. 1984 (37) лет
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
52'
83'
52'
83'
52'
83'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
52'
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карпаты
3
Боруссия
4
был в запасе