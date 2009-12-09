Станислав Богуш
№31
Вратарь
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
25 окт. 1983 (37) лет
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
Динамо
1 : 2
Барселона
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Барселона
2
был в запасе
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 20:30
Рубин
0 : 0
Динамо
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Рубин
0
Динамо
0
был в запасе
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
Динамо
1 : 2
Интер
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
Интер
2 : 2
Динамо
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Интер
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
Барселона
2 : 0
Динамо
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Барселона
2
Динамо
0
был в запасе
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
Динамо
3 : 1
Рубин
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
3
Рубин
1
был в запасе