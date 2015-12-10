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Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Антонов
№69
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 мая 1986 (34) года
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2013/2014
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Габала
0 : 3
Краснодар
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Габала
0
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Боруссия
4 : 0
Габала
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Боруссия
4
Габала
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
18:00
Габала
1 : 3
Боруссия
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Габала
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Краснодар
2 : 1
Габала
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Краснодар
2
Габала
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
90'
90'
90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур