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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Девич
№32
Нападающий
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Команда
Вадуц
Гражданство
Украина
Дата рождения
27 окт. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Оренбург
2 : 0
Ростов
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2
Ростов
0
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
1
Ростов
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
4
Рубин
2
был в запасе
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1
Уфа
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
3
Спартак
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0
Ростов
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
0
Ростов
0
был в запасе
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Ахмат
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
0
Ахмат
0
был в запасе
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
Томь
0 : 6
Ростов
69'
69'
69'
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
69'
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
0
Ростов
6
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Спартак
2 : 1
Рубин
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2
Рубин
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
0
Рубин
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Ростов
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:30
Уфа
2 : 3
Рубин
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
2
Рубин
3
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Ахмат
3 : 1
Рубин
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
3
Рубин
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
3
Крылья Советов
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
19:30
Зенит
4 : 1
Рубин
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
4
Рубин
1
был в запасе
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