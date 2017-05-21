Марко Девич
№32
Нападающий
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Команда
Вадуц
Гражданство
Украина
Дата рождения
27 окт. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Оренбург
2 : 0
Ростов
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2
Ростов
0
был в запасе
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
1
Ростов
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017 14 мая 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
4
Рубин
2
был в запасе
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 19:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1
Уфа
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
3
Спартак
0
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0
Ростов
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
0
Ростов
0
был в запасе
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 19:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Ростов
0 : 0
Ахмат
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
0
Ахмат
0
был в запасе
03.03.2017 03 марта 2017 пт 19:00
Томь
0 : 6
Ростов
69'
69'
69'
03.03.2017 03 марта 2017 пт 19:00
69'
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
0
Ростов
6
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
Спартак
2 : 1
Рубин
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2
Рубин
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
0
Рубин
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Ростов
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:30
Уфа
2 : 3
Рубин
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
2
Рубин
3
был в запасе
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
3 : 1
Рубин
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
3
Рубин
1
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
3
Крылья Советов
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
19.09.2016 19 сент. 2016 пн 19:30
Зенит
4 : 1
Рубин
19.09.2016 19 сент. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
4
Рубин
1
был в запасе