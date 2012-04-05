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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Сергей Валяев
№78
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
16 сент. 1978 (42) года
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
Металлист
1 : 1
Спортинг
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Металлист
1
Спортинг
1
был в запасе
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
Спортинг
2 : 1
Металлист
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Спортинг
2
Металлист
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 2
Металлист
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Металлист
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Металлист
4 : 1
Зальцбург
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
4
Зальцбург
1
был в запасе
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Зальцбург
0 : 4
Металлист
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Металлист
4
был в запасе