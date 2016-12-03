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Олимпиада
Папа Гуйе
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
7 июня 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Зенит
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
55'
55'
55'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Анжи
0
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Ростов
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
4
Арсенал
1
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
Уфа
0 : 0
Ростов
72'
72'
72'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Спартак
1 : 0
Ростов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Ростов
0
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
ЦСКА
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Локомотив
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1
Локомотив
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
62'
62'
62'
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур