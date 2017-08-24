Виталий Бордиян
№37
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
11 авг. 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Шериф
0 : 0
Легия
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Шериф
0
Легия
0
был в запасе