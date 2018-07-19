Арменд Даллку
№4
Защитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Албания
Дата рождения
16 июня 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Приштина
0(4) : 0(5)
Фола
112'
112'
112'
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Приштина
0(4)
Фола
0(5)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд