Виталий Руденко
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
26 янв. 1981 (40) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Карпаты
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карпаты
3
Боруссия
4
был в запасе