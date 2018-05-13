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Теннис
Олимпиада
Дмитрий Гришко
№4
Защитник
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Команда
Олимпик
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 дек. 1985 (35) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Зенит
6 : 0
СКА-Хабаровск
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Краснодар
05.05.2018
05 мая 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
15'
15'
15'
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Динамо
36'
36'
36'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
был в запасе
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
был в запасе
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
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