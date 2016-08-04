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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владимир Корытько
№10
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
6 июля 1979 (41) год
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2016/2017
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:45
Динамо
0 : 2
Войводина
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
0
Войводина
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:00
Войводина
1 : 1
Динамо
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Войводина
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
21.07.2016
21 июля 2016
чт
21:45
Сент Патрикс
0 : 1
Динамо
21.07.2016
21 июля 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сент Патрикс
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
18:30
Динамо
1 : 1
Сент Патрикс
25'
25'
25'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
18:30
25'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
1
Сент Патрикс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд