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Олимпиада
Сергей Даниловский
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 авг. 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.05.2013
14 мая 2013
вт
17:00
Химки
2 : 1
Спартак-Нальчик
14.05.2013
14 мая 2013
вт
17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013
06 мая 2013
пн
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
Химки
06.05.2013
06 мая 2013
пн
11:00
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4
Химки
0
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
Химки
0 : 0
Урал
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0
Урал
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.03.2013
12 марта 2013
вт
19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013
12 марта 2013
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Химки
1
был в запасе
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16'
16'
16'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1
Ротор
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 19 тур
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
68'
68'
68'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
90'
90'
90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
Урал
1 : 0
Химки
88'
88'
88'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Уфа
3 : 2
Химки
73'
70'
73'
70'
73'
70'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Химки
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
90'
90'
90'
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
15:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур