Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фатон Тоски
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бохум
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 февр. 1987 (34) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 3
Гамбург
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2
Гамбург
3
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 0
Айнтрахт
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
2
Айнтрахт
0
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
Айнтрахт
0 : 5
Вердер
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
0
Вердер
5
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
1
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Боруссия
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
0
Боруссия
2
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Айнтрахт
77'
77'
77'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Бохум
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Вердер
5 : 0
Айнтрахт
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
5
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Ганновер-96
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
4
Ганновер-96
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур