Александер Майер
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 янв. 1983 (38) лет
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 0
Гамбург
90'
90'
90'
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
90'
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
3
Гамбург
0
был в запасе