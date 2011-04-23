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Олимпиада
Деян Радич
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
8 июля 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
2009
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
15:15
Ростов
1 : 0
Ахмат
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Ростов
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:30
Локомотив
1 : 1
Ростов
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Динамо
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2011
14 марта 2011
пн
19:30
Ростов
4 : 0
Спартак
14.03.2011
14 марта 2011
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
4
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур