Бенджамин Кёлер
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 авг. 1980 (40) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:30
Айнтрахт
4 : 1
Вердер
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Вердер
1
был в запасе
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:30
Фортуна
4 : 0
Айнтрахт
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фортуна
4
Айнтрахт
0
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
Айнтрахт
1 : 3
Майнц
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1
Майнц
3
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Айнтрахт
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1
Айнтрахт
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 2
Аугсбург
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
4
Аугсбург
2
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
2
Айнтрахт
0
был в запасе
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:30
Айнтрахт
1 : 1
Гройтер Фюрт
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1
Гройтер Фюрт
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
Штутгарт
2 : 1
Айнтрахт
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Ганновер-96
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3
Ганновер-96
1
был в запасе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:30
Боруссия
2 : 0
Айнтрахт
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Айнтрахт
0
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
был в запасе
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
был в запасе
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 21:30
Нюрнберг
1 : 2
Айнтрахт
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1
Айнтрахт
2
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 18:30
Айнтрахт
3 : 2
Гамбург
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 18:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
3
Гамбург
2
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 4
Айнтрахт
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
0
Айнтрахт
4
был в запасе
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур