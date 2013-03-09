Сотириос Кириакос
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
23 июля 1979 (41) год
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2013 09 марта 2013 сб 17:30
Фрайбург
2 : 5
Вольфсбург
09.03.2013 09 марта 2013 сб 17:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
2
Вольфсбург
5
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 25 тур
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 4
Шальке-04
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
минуты: 30' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1
Шальке-04
4
минуты: 30' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур