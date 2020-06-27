Марко Русс
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 авг. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 2
Падерборн
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Падерборн
2
был в запасе