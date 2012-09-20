Кристоф Шпихер
№17
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
30 марта 1978 (43) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур