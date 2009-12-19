Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маркус Прелль
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 авг. 1979 (41) год
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 2
Вольфсбург
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2
Вольфсбург
2
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Кельн
0 : 0
Айнтрахт
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
0
Айнтрахт
0
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 1
Нюрнберг
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
Вердер
2 : 3
Айнтрахт
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2
Айнтрахт
3
был в запасе