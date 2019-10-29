Роберт Теше
№23
Полузащитник
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Команда
Бохум
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 мая 1987 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1 : 2
Бавария
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
1
Бавария
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала