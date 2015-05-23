Торбен Маркс
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 июня 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Боруссия
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1
Боруссия
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе