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Майк Роденберг
№17
Защитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 янв. 1989 (32) года
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Боруссия
6 : 0
Арминия
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
6
Арминия
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
2
Штутгарт
2
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2
Арминия
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Карлсруэ
0 : 1
Арминия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
0
Арминия
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2
Арминия
0
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе