Оливер Кирх
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 авг. 1982 (38) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Гамбург
0 : 0
Боруссия
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
2
Боруссия
3
был в запасе
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
4
Майнц
2
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
0
Боруссия
3
был в запасе
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
Боруссия
0 : 1
Аугсбург
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
0
Аугсбург
1
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Байер
0 : 0
Боруссия
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0
Боруссия
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Вердер
2 : 1
Боруссия
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур