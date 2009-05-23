Роуэн Фернандес
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
28 февр. 1978 (43) года
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2 : 2
Ганновер-96
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Арминия
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Боруссия
6 : 0
Арминия
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
6
Арминия
0
был в запасе
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
Арминия
0 : 2
Хоффенхайм
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Арминия
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
Байер
2 : 2
Арминия
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2
Арминия
2
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
2
Штутгарт
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Боруссия
1 : 1
Арминия
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
1
Арминия
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
Арминия
0 : 1
Бавария
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Арминия
0
Бавария
1
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2
Арминия
1
был в запасе
03.04.2009 03 апр. 2009 пт 21:30
Арминия
0 : 2
Шальке-04
03.04.2009 03 апр. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
Шальке-04
2
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Арминия
0
Вольфсбург
3
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Карлсруэ
0 : 1
Арминия
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
0
Арминия
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Арминия
1 : 1
Бохум
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Арминия
1
Бохум
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2
Арминия
0
был в запасе
06.02.2009 06 февр. 2009 пт 22:30
Арминия
1 : 1
Герта
06.02.2009 06 февр. 2009 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Арминия
1
Герта
1
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе