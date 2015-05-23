Ян Шлаудрафф
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 июля 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Фрайбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2
Фрайбург
1
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
1 : 2
Ганновер-96
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
1
Ганновер-96
2
был в запасе
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 1
Вердер
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
1
Вердер
1
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Ганновер-96
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 2
Хоффенхайм
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
2
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Байер
4 : 0
Ганновер-96
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
4
Ганновер-96
0
был в запасе
10.04.2015 10 апр. 2015 пт 21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
10.04.2015 10 апр. 2015 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Ганновер-96
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Ганновер-96
2
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Ганновер-96
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
2
Ганновер-96
0
был в запасе
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:30
Герта
0 : 2
Ганновер-96
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0
Ганновер-96
2
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 0
Айнтрахт
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
0
Ганновер-96
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
3
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
4
Ганновер-96
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Ганновер-96
1 : 0
Кельн
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1
Кельн
0
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Падерборн
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2
Ганновер-96
0
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:30
Ганновер-96
2 : 0
Гамбург
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2
Гамбург
0
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 16:30
Майнц
0 : 0
Ганновер-96
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0
Ганновер-96
0
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Шальке-04
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2
Шальке-04
1
был в запасе