Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Соса
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 июня 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
54'
54'
54'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
78'
78'
78'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
78'
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
2
Базель
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
55'
55'
55'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур