Марк ван Боммел
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 апр. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
ПСВ
3 : 0
Наполи
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПСВ
3
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Днепр
2 : 0
ПСВ
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
2
ПСВ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур