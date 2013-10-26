Андреас Оттль
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 марта 1985 (36) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:30
Байер
2 : 1
Аугсбург
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
2
Аугсбург
1
был в запасе