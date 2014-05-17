Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Даниэль ван Бюйтен
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 февр. 1978 (43) года
Рост
197
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2009/2010
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
116'
116'
116'
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:00
минуты: 100' - 90'
Германия. Кубок, Финал
Боруссия
0
Бавария
2
минуты: 100' - 90' / Германия. Кубок, Финал
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
21:30
Бавария
5 : 1
Кайзерслаутерн
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Бавария
5
Кайзерслаутерн
1
был в запасе