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Михаэль Ренсинг
№1
Вратарь
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Команда
Фортуна
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 мая 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Унион
3 : 0
Фортуна
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3
Фортуна
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Фортуна
1 : 1
Аугсбург
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1
Аугсбург
1
был в запасе
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Фортуна
0 : 1
Боруссия
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
0
Боруссия
1
был в запасе
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
Фортуна
2 : 2
Хоффенхайм
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фортуна
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
5
Фортуна
0
был в запасе
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фортуна
2
Шальке-04
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
2
Фортуна
2
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Фортуна
0 : 0
Падерборн
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фортуна
0
Падерборн
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 1
Фортуна
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
1
Фортуна
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Фортуна
1 : 1
Айнтрахт
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
1
Айнтрахт
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Байер
3 : 0
Фортуна
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3
Фортуна
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе