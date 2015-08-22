Давид Кобеньо
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 апр. 1982 (39) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
Райо Вальекано
0 : 0
Валенсия
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0
Валенсия
0
был в запасе