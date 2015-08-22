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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Давид Кобеньо
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 апр. 1982 (39) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
23:30
Райо Вальекано
0 : 0
Валенсия
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0
Валенсия
0
был в запасе