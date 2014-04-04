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Олимпиада
Андрес Палоп
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 окт. 1973 (47) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
21:30
Гамбург
2 : 1
Байер
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
2
Байер
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Аугсбург
1 : 3
Байер
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1
Байер
3
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 0
Байер
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1
Байер
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
Байер
2 : 1
Аугсбург
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
2
Аугсбург
1
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
21:30
Хоффенхайм
1 : 2
Байер
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1
Байер
2
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:30
Байер
1 : 1
Бавария
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1
Бавария
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Байер
2 : 0
Ганновер-96
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Майнц
1 : 4
Байер
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
1
Байер
4
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Байер
3 : 1
Вольфсбург
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
3
Вольфсбург
1
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
Шальке-04
2 : 0
Байер
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
2
Байер
0
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
Байер
4 : 2
Боруссия
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
4
Боруссия
2
был в запасе
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Штутгарт
0 : 1
Байер
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0
Байер
1
был в запасе
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
16:30
Байер
3 : 1
Фрайбург
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3
Фрайбург
1
был в запасе