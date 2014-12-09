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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Эрик Абидаль
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 сент. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
4
Мальме
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Атлетико
4 : 0
Олимпиакос
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Атлетико
4
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Ювентус
3 : 2
Олимпиакос
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ювентус
3
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Олимпиакос
1 : 0
Ювентус
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Олимпиакос
3 : 2
Атлетико
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
3
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур