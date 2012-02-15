Тьерри Анри
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 авг. 1977 (43) года
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 22:45
Милан
4 : 0
Арсенал
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Милан
4
Арсенал
0
минуты: 46' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала