Андрес Иньеста
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 мая 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:15
Марибор
1 : 0
Габала
67'
67'
67'
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Марибор
1
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
АЕК
2 : 0
Клифтонвилл
90'
90'
90'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
2
Клифтонвилл
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Войводина
5 : 0
Бокель
55'
55'
55'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Войводина
5
Бокель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд