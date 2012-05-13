Джанлука Дзамбротта
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 февр. 1977 (44) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:45
Кьево
0 : 1
Милан
57'
57'
57'
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Милан
1 : 2
Фиорентина
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 31 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 19:00
Катания
1 : 1
Милан
31.03.2012 31 марта 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
1
Милан
1
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
минуты: 12' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
минуты: 12' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 20:00
Парма
0 : 2
Милан
17.03.2012 17 марта 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
Палермо
0 : 4
Милан
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Милан
4
был в запасе
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 22:45
Милан
1 : 1
Ювентус
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Ювентус
1
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
2
был в запасе
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Милан
0 : 0
Наполи
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Лацио
2 : 0
Милан
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
2
Милан
0
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 22:45
Милан
0 : 1
Интер
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 22:45
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Интер
1
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Милан
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Милан
4 : 0
Катания
72'
72'
72'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
72'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
Рома
2 : 3
Милан
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Милан
4 : 1
Парма
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4
Парма
1
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
минуты: 51' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
минуты: 51' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур