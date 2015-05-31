Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Самуэль Это'О
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
10 марта 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2009/2010
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Эмполи
1 : 1
Сампдория
90'
90'
90'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
90'
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1
Сампдория
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
21:45
Сампдория
0 : 1
Лацио
16.05.2015
16 мая 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
0
Лацио
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 4
Сампдория
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Сампдория
4
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Сампдория
0 : 1
Ювентус
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 49' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Верона
1
минуты: 49' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Сампдория
0 : 0
Чезена
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сампдория
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
Фиорентина
2 : 0
Сампдория
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
Рома
0 : 2
Сампдория
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
90'
90'
90'
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
24.02.2015
24 февр. 2015
вт
20:30
Сампдория
1 : 1
Дженоа
24.02.2015
24 февр. 2015
вт
20:30
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1
Сассуоло
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Торино
5 : 1
Сампдория
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
5
Сампдория
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур