Эйдур Гудьонсен
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
15 сент. 1978 (42) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Ливерпуль
0
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд