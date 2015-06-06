Хави (Хавьер Эрнандес Креус)
№6
Полузащитник
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Команда
Аль-Садд
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 янв. 1980 (41) год
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2015 06 июня 2015 сб 21:45
Ювентус
1 : 3
Барселона
06.06.2015 06 июня 2015 сб 21:45
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, Финал
Ювентус
1
Барселона
3
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, Финал
12.05.2015 12 мая 2015 вт 21:45
Бавария
3 : 2
Барселона
12.05.2015 12 мая 2015 вт 21:45
минуты: 75' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Бавария
3
Барселона
2
минуты: 75' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
06.05.2015 06 мая 2015 ср 21:45
Барселона
3 : 0
Бавария
06.05.2015 06 мая 2015 ср 21:45
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Барселона
3
Бавария
0
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Барселона
2
ПСЖ
0
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 53' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
ПСЖ
1
Барселона
3
минуты: 53' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
18.03.2015 18 марта 2015 ср 22:45
Барселона
1 : 0
Манчестер Сити
18.03.2015 18 марта 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Барселона
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
24.02.2015 24 февр. 2015 вт 22:45
Манчестер Сити
1 : 2
Барселона
24.02.2015 24 февр. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Манчестер Сити
1
Барселона
2
был в запасе