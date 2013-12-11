Карлес Пуйоль
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 апр. 1978 (42) года
Рост
178
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
Барселона
6 : 1
Селтик
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Барселона
6
Селтик
1
был в запасе
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
Аякс
2 : 1
Барселона
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Барселона
1
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур