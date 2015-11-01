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Олимпиада
Рафаэль Маркес
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
13 февр. 1979 (42) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
25'
25'
25'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
25'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
53'
53'
53'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1
Верона
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Верона
2 : 2
Торино
81'
81'
81'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур