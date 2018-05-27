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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Кевин Лежен
№22
Нападающий
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Команда
Аяччо
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 янв. 1985 (36) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
27.05.2018
27 мая 2018
вс
22:00
Тулуза
1 : 0
Аяччо
27.05.2018
27 мая 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Тулуза
1
Аяччо
0
был в запасе
23.05.2018
23 мая 2018
ср
21:45
Аяччо
0 : 3
Тулуза
65'
65'
65'
23.05.2018
23 мая 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Аяччо
0
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
20.05.2018
20 мая 2018
вс
20:00
Аяччо
2(5) : 2(3)
Гавр
34'
34'
34'
20.05.2018
20 мая 2018
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, 1/2 финала
Аяччо
2(5)
Гавр
2(3)
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, 1/2 финала