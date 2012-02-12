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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иренеуш Йелень
№27
Нападающий
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Команда
Пяст
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 апр. 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Лилль
4 : 5
Бордо
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
4
Бордо
5
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:59
Марсель
2 : 0
Лилль
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:59
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
22:00
Лилль
3 : 1
Лион
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
22:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
3
Лион
1
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
22:00
Бордо
1 : 1
Лилль
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
22:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
1
Лилль
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур